Германия запретила вещание в стране телеканала «Russia Today»
В ФРГ запретили вещание российской телекомпании «Russia Today». Власти федеративной республики обосновывают это отсутствием специального разрешения от местного регулятора MABB.
Данная инстанция постановила прекратить вещание на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе Одиссей.
В российской компании на это заявили, что лицензия на вещание ранее была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.
В Москве уже заявляли, что готовы принять ответные меры в связи с воспрепятствованием работе телеканала RT в Германии. В частности, рассматриваются ограничения в отношении немецких СМИ и журналистов, а также в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru