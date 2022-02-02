Германия запретила вещание в стране телеканала «Russia Today»

В российской компании на это заявили, что лицензия на вещание ранее была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

В Москве уже заявляли, что готовы принять ответные меры в связи с воспрепятствованием работе телеканала RT в Германии. В частности, рассматриваются ограничения в отношении немецких СМИ и журналистов, а также в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ.

