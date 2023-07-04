МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

Ситуация с нормализацией предусмотренных Меморандумом Россия-ООН российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки продолжает деградировать. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

ООН признала отсутствие перспектив по требованиям России в рамках зерновой сделки

В ведомстве отметили, что санкции Евросоюза, США и Великобритании заблокировали российский сельхозэкспорт, а задачи, решение которых позволило бы устранить эти препятствия, «очевидно, сняты с повестки дня».

Уточняется, что в первую очередь это переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, поставки сельскохозяйственной техники и запчастей, а также реанимирование аммиакопровода «Тольятти - Одесса». При этом по вопросам транспортной логистики и страхования, а также «разморозке» активов, «какого-либо прогресса не просматривается».

«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет», - заключили в российском министерстве.

Также в МИД добавили, что Россия продолжает «добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам» и делает всё необходимое, чтобы все участвующие в зерновой сделки корабли смогли «успешно завершить свою миссию и выйти из Чёрного моря до завершения срока её действия».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки России, чтобы продлить зерновую сделку, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ООНРоссияЗерноМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры