МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки
Ситуация с нормализацией предусмотренных Меморандумом Россия-ООН российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки продолжает деградировать. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что санкции Евросоюза, США и Великобритании заблокировали российский сельхозэкспорт, а задачи, решение которых позволило бы устранить эти препятствия, «очевидно, сняты с повестки дня».
Уточняется, что в первую очередь это переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, поставки сельскохозяйственной техники и запчастей, а также реанимирование аммиакопровода «Тольятти - Одесса». При этом по вопросам транспортной логистики и страхования, а также «разморозке» активов, «какого-либо прогресса не просматривается».
«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет», - заключили в российском министерстве.
Также в МИД добавили, что Россия продолжает «добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам» и делает всё необходимое, чтобы все участвующие в зерновой сделки корабли смогли «успешно завершить свою миссию и выйти из Чёрного моря до завершения срока её действия».
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки России, чтобы продлить зерновую сделку, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru