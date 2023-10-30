МИД РФ заявил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

В ведомстве заявили, что действия соглашения прекращено с 1 января 2023 года. Договоренности о безвизовом режиме Москва и Киев достигли в январе 1997 года.

В 2022 году Украине объявила о введении визового режима с Россией. Киев направил Москве электронные копии с соответствующим уведомлением.

Несколькими днями ранее МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Россией и Украиной. Также утратила силу договоренность кабинетов министров двух стран о научно-техническом сотрудничестве, напоминает «Радиоточка НСН».

