МИД РФ заявил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной
Министерство иностранных дел России официально сообщило о прекращении соглашения с Украиной о безвизовых поездках. Документ размещен на портале Официальное опубликование правовых актов.
В ведомстве заявили, что действия соглашения прекращено с 1 января 2023 года. Договоренности о безвизовом режиме Москва и Киев достигли в январе 1997 года.
В 2022 году Украине объявила о введении визового режима с Россией. Киев направил Москве электронные копии с соответствующим уведомлением.
Несколькими днями ранее МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Россией и Украиной. Также утратила силу договоренность кабинетов министров двух стран о научно-техническом сотрудничестве, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru