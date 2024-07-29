МИД РФ: Запад ввел против России порядка 20 тысяч санкций

Западные страны ввели против экономики России порядка 20 тысяч санкций. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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Выступая на круглом столе в Совете Федерации, он указал, что непрекращающийся процесс введения ограничений преследует одну цель - что Россия «ослабнет и упадет».

«Расчёт этот не оправдывается, несмотря на то, что такие расчёты подкрепляются мощной кампанией дезинформации», - заключил замминистра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США начали «санкционную гонку» против России во время президентства Дональда Трампа, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:МИД РФСанкции СШАСанкции ЕССанкции Против России

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