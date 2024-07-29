МИД РФ: Запад ввел против России порядка 20 тысяч санкций
Западные страны ввели против экономики России порядка 20 тысяч санкций. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Выступая на круглом столе в Совете Федерации, он указал, что непрекращающийся процесс введения ограничений преследует одну цель - что Россия «ослабнет и упадет».
«Расчёт этот не оправдывается, несмотря на то, что такие расчёты подкрепляются мощной кампанией дезинформации», - заключил замминистра.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США начали «санкционную гонку» против России во время президентства Дональда Трампа, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru