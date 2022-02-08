МИД РФ: Запад готов выдумать повод для санкций против Москвы
«Нападение» Москвы на соседние страны – это бредовая идея-фикс западных стран, которые готовы выдумать повод для очередных санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина.
«По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о "нападении России на соседние страны"», — сказал дипломат.
Напомним, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия надеется на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины.
Ранее член бундестага ФРГ от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что использование газопровода «Северный поток - 2» как средство давления на Россию является «неумным решением», так как это нанесло бы еще больший внешнеполитический вред.
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