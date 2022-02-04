Глава Еврокомиссии допустила санкции против ближайшего окружения Путина

Введение санкций против ближайшего окружения президента России Владимира Путина возможны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Белый дом: США готовят «калечащие» санкции против России

Слова политика приводит ТАСС. Фон дер Ляйен отметила, что в ЕК подготовили широкий пакет экономических и финансовых санкций в отношении России.

Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против Путина в случае эскалации на Украине, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Владимир ПутинСанкции Против РоссииЕврокомиссия
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