Глава Еврокомиссии допустила санкции против ближайшего окружения Путина
4 февраля 202209:44
Введение санкций против ближайшего окружения президента России Владимира Путина возможны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Слова политика приводит ТАСС. Фон дер Ляйен отметила, что в ЕК подготовили широкий пакет экономических и финансовых санкций в отношении России.
Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против Путина в случае эскалации на Украине, напоминает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru