В бундестаге назвали «неумным» давление на Россию из-за «Северного потока-2»

По словам парламентария, энергетическое партнерство России и Германии, существующее десятилетия, надежно и полезно обеим сторонам.

«Использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чем правительство ФРГ и администрация США обвиняют Россию и за что грозят санкциями», — цитирует депутата ТАСС.

Контре подчеркнул, что отказ от газопровода был бы «глупым нанесением ущерба собственной экономике». При этом запуск «Северного потока-2» стал бы «сигналом разрядки».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Берлину «попрощаться с «Северным потоком-2», однако отметил, что проект «был бы хорош» для экономики ФРГ, напоминает RT. По словам политика, Германия должна отказаться от российского газопровода, если планирует оказывать поддержку Украине, пишет РИА ФАН.

