В бундестаге назвали «неумным» давление на Россию из-за «Северного потока-2»
Решение использовать газопровод «Северный поток-2» как средство давления на Россию «неумное», так как это нанесло бы еще больший внешнеполитический вред. Об этом заявил член бундестага ФРГ от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
По словам парламентария, энергетическое партнерство России и Германии, существующее десятилетия, надежно и полезно обеим сторонам.
«Использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чем правительство ФРГ и администрация США обвиняют Россию и за что грозят санкциями», — цитирует депутата ТАСС.
Контре подчеркнул, что отказ от газопровода был бы «глупым нанесением ущерба собственной экономике». При этом запуск «Северного потока-2» стал бы «сигналом разрядки».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Берлину «попрощаться с «Северным потоком-2», однако отметил, что проект «был бы хорош» для экономики ФРГ, напоминает RT. По словам политика, Германия должна отказаться от российского газопровода, если планирует оказывать поддержку Украине, пишет РИА ФАН.
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