МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши

В сообщении говорится, что российской стороной дипломату был выражен решительный протест в связи захватом здания школы при Посольстве России в Польше, который в Москве расценивают, как «грубое нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

«Данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права, политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания наши отношения», - указали на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что упомянутые шаги польских властей «не останутся без должной реакции, которая не заставит себя долго ждать».

Ранее представители польских властей в сопровождении полиции ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве. На инцидент отреагировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей, передает «Радиоточка НСН».

