Посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста из-за школы в Варшаве

Посольство России в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту протеста в связи с силовым изъятием здания школы при дипломатической миссии в столице республики. До этого посол РФ Сергей Андреев проинформировал, что школа при посольстве вновь начнёт работать 10 мая в другом здании.

Как подчеркнул дипломат, посольство РФ готово к любым решениям Москвы после захвата властями Польши здания этого среднего учебного заведения.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Польшей, передает RT. Однако в этом случае пострадают российские граждане.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», польские власти обосновали изъятие здания школы тем, что Россия занимает его якобы незаконно. Сотрудники учебного заведения вышли из здания под марш «Прощание славянки».

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ФОТО: скриншот с видео
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