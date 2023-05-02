Посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста из-за школы в Варшаве
Посольство России в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту протеста в связи с силовым изъятием здания школы при дипломатической миссии в столице республики. До этого посол РФ Сергей Андреев проинформировал, что школа при посольстве вновь начнёт работать 10 мая в другом здании.
Как подчеркнул дипломат, посольство РФ готово к любым решениям Москвы после захвата властями Польши здания этого среднего учебного заведения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Польшей, передает RT. Однако в этом случае пострадают российские граждане.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», польские власти обосновали изъятие здания школы тем, что Россия занимает его якобы незаконно. Сотрудники учебного заведения вышли из здания под марш «Прощание славянки».
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