Посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста из-за школы в Варшаве

Посольство России в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту протеста в связи с силовым изъятием здания школы при дипломатической миссии в столице республики. До этого посол РФ Сергей Андреев проинформировал, что школа при посольстве вновь начнёт работать 10 мая в другом здании.

Как подчеркнул дипломат, посольство РФ готово к любым решениям Москвы после захвата властями Польши здания этого среднего учебного заведения.