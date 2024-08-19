Журналисты Washington Post приехали в Суджу в сопровождении ВСУ
19 августа 202406:01
Издание The Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф 17 августа приехали в Суджу.
Их сопровождали военные Вооруженных сил Украины. Журналисты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам должны «задокументировать степень украинского контроля и увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане», следует из сообщения газеты.
Журналисты уже опросили мирных жителей Суджи.
Ранее из Украины были отозваны журналисты RAI после сюжета в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru