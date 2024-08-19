Журналисты Washington Post приехали в Суджу в сопровождении ВСУ

Их сопровождали военные Вооруженных сил Украины. Журналисты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам должны «задокументировать степень украинского контроля и увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане», следует из сообщения газеты.

Журналисты уже опросили мирных жителей Суджи.

Ранее из Украины были отозваны журналисты RAI после сюжета в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

