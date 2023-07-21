МИД РФ: вопросы по досмотру судов в Черном море обсудят Путин и Эрдоган

По его словам, вопрос транзита в Черном море будет обсуждаться в ходе предстоящих контактов президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дипломат отметил, что между странами очень продвинутые и хорошие отношения, но и взаимные интересы Москвы и Анкары очень велики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасными заявления Киева о судах в Черном море, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

