МИД РФ: вопросы по досмотру судов в Черном море обсудят Путин и Эрдоган

Заявление Минобороны РФ о том, что суда в Черном море будут рассматриваться в качестве перевозчиков военных грузов, касается запросов на их осмотр, чтобы узнать, что они везут, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, сообщает РИА Новости.

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По его словам, вопрос транзита в Черном море будет обсуждаться в ходе предстоящих контактов президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дипломат отметил, что между странами очень продвинутые и хорошие отношения, но и взаимные интересы Москвы и Анкары очень велики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасными заявления Киева о судах в Черном море, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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