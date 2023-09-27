МИД РФ включил в «стоп-лист» еще 23 гражданина Великобритании

Отмечается, что въезд в страну теперь закрыт, в частности, для начальника штаба обороны ВС Британии Радакина, главы разведкомитета Алессандри и ряда политологов, которые занимаются анализом информации для борьбы с Россией.

Подчеркивается, что работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжаться.

Ранее, 7 сентября, Лондон объявил о вводе санкций против 11 граждан России, обвиняемых в киберпреступлениях. Отмечалось, что речь идет о членах «российской кибергруппировки», которую британские власти обвиняют в якобы атаках на больницы и другие объекты критической инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

