МИД РФ включил в «стоп-лист» еще 23 гражданина Великобритании
Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, в него включены еще 23 человека. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что въезд в страну теперь закрыт, в частности, для начальника штаба обороны ВС Британии Радакина, главы разведкомитета Алессандри и ряда политологов, которые занимаются анализом информации для борьбы с Россией.
Подчеркивается, что работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжаться.
Ранее, 7 сентября, Лондон объявил о вводе санкций против 11 граждан России, обвиняемых в киберпреступлениях. Отмечалось, что речь идет о членах «российской кибергруппировки», которую британские власти обвиняют в якобы атаках на больницы и другие объекты критической инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru