МИД РФ: Въезд в Россию запретили 140 гражданам Австралии и Новой Зеландии

В заявлении МИД РФ говорится, что решение было принято «в ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц» со стороны Канберры и Веллингтона.

Отмечается, что в российский «стоп-лист» были включены представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели Австралии, а также члены руководства Минобороны и вооруженных сил Новой Зеландии, «формирующих антироссийскую повестку дня».

«Въезд в РФ закрывается на бессрочной основе... Работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», - заключили в МИД РФ.

Ранее Новая Зеландия ввела новые санкции против 45 граждан и 16 юрлиц, «оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».