МИД РФ: Въезд в Россию запретили 140 гражданам Австралии и Новой Зеландии
Российские власти в рамках ответных мер расширили «стоп-лист», запретив въезд в страну 131 гражданину Австралии и девяти новозеландцам.
В заявлении МИД РФ говорится, что решение было принято «в ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц» со стороны Канберры и Веллингтона.
Отмечается, что в российский «стоп-лист» были включены представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели Австралии, а также члены руководства Минобороны и вооруженных сил Новой Зеландии, «формирующих антироссийскую повестку дня».
«Въезд в РФ закрывается на бессрочной основе... Работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», - заключили в МИД РФ.
Ранее Новая Зеландия ввела новые санкции против 45 граждан и 16 юрлиц, «оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Adidas и Канье Уэст отказались от претензий друг к другу
- СМИ: В Ставрополе произошло массовое отравление курсантов МВД
- Нарколог заявил, что впавшая в кому москвичка выпила лошадиную дозу алкоголя
- В зоне СВО ликвидировали члена сборной Украины по гребле Даниила Егорова
- Путин заявил об острой нехватке рабочих
- МО РФ: На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты «Ярс»
- Москалькова выступила за введение ответственности за травлю в России
- МИД РФ: Въезд в Россию запретили 140 гражданам Австралии и Новой Зеландии
- СМИ: Вылетевший из Москвы в Шарм-эль-Шейх борт вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси
- Путин ввел уголовную ответственность за провоз в РФ патогенов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru