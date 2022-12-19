Лавров: Главный итог года для России — понимание того, кому верить нельзя

Он отметил, что в этом году ситуация в этом смысле окончательно прояснилась. По словам Лаврова, стало понятно, «что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что был очень разочарован словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения. По его словам, ему казалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

