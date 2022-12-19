Лавров: Главный итог года для России — понимание того, кому верить нельзя

Главный итог уходящего 2022 года для России — это понимание того, с кем она может работать, а кому верить нельзя. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Он отметил, что в этом году ситуация в этом смысле окончательно прояснилась. По словам Лаврова, стало понятно, «что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что был очень разочарован словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения. По его словам, ему казалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСергей Лавров
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