МИД РФ: Украина ведет смертельную охоту за российскими журналистами
Украина ведёт смертельную охоту на журналистов и военкоров из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что за последние несколько дней погибли четыре сотрудника российских СМИ, все они стали жертвами «целенаправленных атак».
«Призываем все ответственные правительства, профессиональное сообщество, правозащитные движения решительно осудить систематические нападения на российских журналистов», - подчеркнула Захарова.
Дипломат добавила, что Москва настаивает «на незамедлительной реакци со стороны профильных международных институтов».
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru