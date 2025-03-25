Песков: ВСУ прицельно били по российским журналистам в ЛНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вели прицельный огонь по погибшим в Луганской народной республике (ЛНР) российским журналистам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время протестов в Стамбуле полиция избила журналистов RT

Он указал, что сотрудников российских СМИ «специально хотели убить».

«Выражаем соболезнования родным и близким, тем, кто потерял своих родных в результате этого убийства, и пожелать выздоровления тем, кто ранен», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате атаки ВСУ в Кременском муниципальном округе погибли шесть человек. В их числе журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели, сообщает RT.

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ФОТО: Григорий Сысоев
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