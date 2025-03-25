Песков: ВСУ прицельно били по российским журналистам в ЛНР

Он указал, что сотрудников российских СМИ «специально хотели убить».

«Выражаем соболезнования родным и близким, тем, кто потерял своих родных в результате этого убийства, и пожелать выздоровления тем, кто ранен», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате атаки ВСУ в Кременском муниципальном округе погибли шесть человек. В их числе журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели, сообщает RT.

