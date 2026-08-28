Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия справятся с общими проблемами
Россия и Белоруссия справятся с общими проблемами. Как пишет RT, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным он указал, что речь идёт об «общей проблеме», которую Минску и Москве «приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации».
«Действительно - проблема. Но мы её решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось... А как кому хочется, не хочется, - мы эти хотелки с вами уже раскусили», - заключил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что если Минск втянуть в конфликт Москвы и Киева, то качество противостояния «мгновенно изменится», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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