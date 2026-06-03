МИД РФ: США продолжат оказывать давление на Россию
Власти США намерены наращивать экономическое и экстерриториальное давление на Россию и её партнёров. Как сообщает RT, об этом заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
Выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он указал, что Вашингтоном чинятся препятствия «в плане экспорта, транспортировки, доставки, сбыта и глобальной работы российских компаний».
«Мои ощущения, что это целенаправленная политика и, наверное, она будет продолжаться», - отметил дипломат.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз приступили к разработке 21-го пакета антироссийских санкций, который направлен на снижение уровня жизни россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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