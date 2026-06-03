МИД РФ: США продолжат оказывать давление на Россию

Власти США намерены наращивать экономическое и экстерриториальное давление на Россию и её партнёров. Как сообщает RT, об этом заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

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Выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он указал, что Вашингтоном чинятся препятствия «в плане экспорта, транспортировки, доставки, сбыта и глобальной работы российских компаний».

«Мои ощущения, что это целенаправленная политика и, наверное, она будет продолжаться», - отметил дипломат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз приступили к разработке 21-го пакета антироссийских санкций, который направлен на снижение уровня жизни россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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