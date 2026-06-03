Во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине отменили концерты Ани Лорак

В официальном сообществе исполнительницы в соцсети «ВКонтакте» указали, что проведение концертов «не было согласовано органами местного управления и администрациями регионов», в том числе «под предлогом фактов биографии артиста».

«Приносим искренние извинения зрителям, купившим билеты. Все средства будут возвращены в полном объёме», - говорится в сообщении.

Ранее концерт певицы Славы в германском Бад-Зальцуфлене был отменён, так как исполнительнице аннулировали шенгенскую визу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».