Во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине отменили концерты Ани Лорак

Концерты украинской и российской певицы Ани Лорак в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске не состоятся. Об этом сообщает RT.

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В официальном сообществе исполнительницы в соцсети «ВКонтакте» указали, что проведение концертов «не было согласовано органами местного управления и администрациями регионов», в том числе «под предлогом фактов биографии артиста».

«Приносим искренние извинения зрителям, купившим билеты. Все средства будут возвращены в полном объёме», - говорится в сообщении.

Ранее концерт певицы Славы в германском Бад-Зальцуфлене был отменён, так как исполнительнице аннулировали шенгенскую визу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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