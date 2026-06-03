Экс-полицейский из Краснодара получил срок за взятки от журналистов Baza

По версии следствия, Аблаев в течение двух лет за деньги передавали сотрудникам издания служебную информацию.

Экс-полицейского приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 670 тысяч рублей. Кроме того, его лишили специального звания «майор полиции» и запретили в течение четырёх лет занимать должности в органах внутренних дел.

Аналогичные уголовные делв были возбуждены в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергея Ковалева и оперуполномоченного угрозыска Белгорода Александра Селиванова. Они переданы для рассмотрения в суды Белгорода и Красноярска.

Ранее экс-глава букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин получил более 8 лет колонии за дачу взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».