Экс-полицейский из Краснодара получил срок за взятки от журналистов Baza
Савеловский суд Москвы признал экс-начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева виновным по уголовному делу о получении взяток на 67 тысяч рублей от сотрудников Telegram-канала Baza. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, Аблаев в течение двух лет за деньги передавали сотрудникам издания служебную информацию.
Экс-полицейского приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 670 тысяч рублей. Кроме того, его лишили специального звания «майор полиции» и запретили в течение четырёх лет занимать должности в органах внутренних дел.
Аналогичные уголовные делв были возбуждены в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергея Ковалева и оперуполномоченного угрозыска Белгорода Александра Селиванова. Они переданы для рассмотрения в суды Белгорода и Красноярска.
Ранее экс-глава букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин получил более 8 лет колонии за дачу взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пашинян заявил, что планирует встретиться с Путиным после выборов в Армении
- В России призвали штрафовать работодателей за ложные данные о зарплате
- Экс-полицейский из Краснодара получил срок за взятки от журналистов Baza
- МИД РФ: США продолжат оказывать давление на Россию
- Приблизить к SJ-100: Что нужно для выпуска десятков Ту-214 в год
- Объявлены финалисты литературной премии «Большая книга»
- Трамп заявил о желании встретиться с верховным лидером Ирана
- «Мы там не нужны»: Вернувшийся в РФ блогер Сардаров разочаровался в США
- Россиянам рассказали об оптимальном размере финансовой подушки
- Во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине отменили концерты Ани Лорак