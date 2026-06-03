Объявлены финалисты литературной премии «Большая книга»

Премию вручат в двух основных номинациях — «Нон-фикшн» и «Художественная проза». В финал первой попали пять произведений, в том числе «Палаццо Мадамы» Львв Данилкина и «Александр Тиняков: человек и персонаж» Романа Сенчина.

В категории «Художественная проза» в шорт-лист вошли 10 произведений. Это «Тума» Захара Прилепина, «Царствие мне небесное» Веры Богдановой, «Юдоль» Михаила Елизарова, «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» Сергея Носова и другие.

Победители в основных номинациях получат по три млн рублей. Также премию вручат в категориях «Выбор читателей», «Выбор поколения», «За вклад в литературу» и «_Литблог», а также в новой «Большая книга: лидер продаж».

Ранее Букеровскую премию 2026 года присудили тайваньской писательнице Ян Шуан-цзы, написавшей роман «Путевые заметки о Тайване», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

