В России призвали штрафовать работодателей за ложные данные о зарплате
Работодателей, указывающих заведомо ложные данные о заработной плате в вакансиях на сайтах объявлений, следует штрафовать. Об этом NEWS.ru заявил юрист и правозащитник, председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.
По его словам, с таким обманом ежедневно сталкиваются тысячи соискателей. На собеседовании или при трудоустройстве им озвучивают сумму, которая зачастую в разы меньше, чем указанная в объявлении.
Курбаков указал, что в результате подрывается доверие граждан к работодателям и госинститутам занятости. За это работодателей следует штрафовать в зависимости от разницы между заявленной и фактической зарплатой.
«При расхождении до 20% — штраф 50 тысяч рублей. От 20% до 50% — 100 тысяч рублей. Свыше 50% — 200 тысяч рублей с возможностью приостановления деятельности организации до 90 суток», - заключил он.
Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил «Радиоточке НСН», что работодатель может привлечь работника к ответственности за использование ненормативной лексики, если такие нормы прописаны во внутренних документах компании.
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