В России призвали штрафовать работодателей за ложные данные о зарплате

По его словам, с таким обманом ежедневно сталкиваются тысячи соискателей. На собеседовании или при трудоустройстве им озвучивают сумму, которая зачастую в разы меньше, чем указанная в объявлении.

Курбаков указал, что в результате подрывается доверие граждан к работодателям и госинститутам занятости. За это работодателей следует штрафовать в зависимости от разницы между заявленной и фактической зарплатой.

«При расхождении до 20% — штраф 50 тысяч рублей. От 20% до 50% — 100 тысяч рублей. Свыше 50% — 200 тысяч рублей с возможностью приостановления деятельности организации до 90 суток», - заключил он.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил «Радиоточке НСН», что работодатель может привлечь работника к ответственности за использование ненормативной лексики, если такие нормы прописаны во внутренних документах компании.