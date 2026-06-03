«Мы там не нужны»: Вернувшийся в РФ блогер Сардаров разочаровался в США

Мужчина, вернувшийся в Россию после эмиграции в США, объяснил своё решение тем, что разочаровался в стране. Также он отметил, что причина проблем у переехавших заключается в разнице менталитетов.

Блогер указал, что только знания языка недостаточно для того, чтобы полноценно влиться в общество. Следует также понимать её культуру, символы, праздники, политические события и прочее.

«А если у тебя этого нет и ты приезжаешь, ты просто оказываешься на какой-то новой планете, где тебе надо осознанно заново все это осваивать», — заключил Сардаров.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что артисты, которые ранее покинули Россию, после возвращения уже не смогут заниматься привычной деятельностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».