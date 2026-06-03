Пашинян заявил, что планирует встретиться с Путиным после выборов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после парламентских выборов, которые пройдёт в республике 7 июня, он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этмо сообщает RT.

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На встрече с избирателями армянский политик напомнил, что 1 июня российский лидер поздравил его с днём рождения, однако в ходе телефонной беседы также обсуждались практические вопросы.

«Договорились, что после выборов... мы встретимся и решим все текущие вопросы», — заключил он.

Ранее Пашинян пообещал приехать на следующую встречу участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
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