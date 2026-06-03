Россиянам рассказали об оптимальном размере финансовой подушки

По его словам, в случае нестабильного дохода или наличия кредитов, запас должен покрывать от шести месяцев до года.

«Весь резерв не стоит хранить наличными... Практичнее сочетать накопительный счёт и короткие депозиты, чтобы при необходимости быстро снять деньги», - отметил эксперт.

Щербаков добавил, что сохранение устойчивости в настоящее время важнее высокой доходности любой ценой.

Ранее финансист Данила Ладнюк заявил, что необходимость миллионов рублей для старта на бирже - это миф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

