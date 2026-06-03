Россиянам рассказали об оптимальном размере финансовой подушки
Размер финансовой подушки в 2026 году должен позволять обеспечивать базовые расходы семьи в течение минимум четырёх месяцев. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков.
По его словам, в случае нестабильного дохода или наличия кредитов, запас должен покрывать от шести месяцев до года.
«Весь резерв не стоит хранить наличными... Практичнее сочетать накопительный счёт и короткие депозиты, чтобы при необходимости быстро снять деньги», - отметил эксперт.
Щербаков добавил, что сохранение устойчивости в настоящее время важнее высокой доходности любой ценой.
Ранее финансист Данила Ладнюк заявил, что необходимость миллионов рублей для старта на бирже - это миф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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