МИД РФ: США не запрашивали переговоры Блинкена с Лавровым
Сообщения о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена провести телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым оказались ложными, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
Там заявили, что американская сторона не запрашивала проведения этого разговора.
«Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что намерен в ближайшие дни переговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров планируется обсудить возможность освобождения находящихся под стражей в РФ американских граждан.
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