МИД РФ: США не запрашивали переговоры Блинкена с Лавровым

Там заявили, что американская сторона не запрашивала проведения этого разговора.

«Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что намерен в ближайшие дни переговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров планируется обсудить возможность освобождения находящихся под стражей в РФ американских граждан.

