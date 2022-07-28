МИД РФ: США не запрашивали переговоры Блинкена с Лавровым

Сообщения о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена провести телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым оказались ложными, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

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Там заявили, что американская сторона не запрашивала проведения этого разговора.

«Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что намерен в ближайшие дни переговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров планируется обсудить возможность освобождения находящихся под стражей в РФ американских граждан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Виктор БутСергей ЛавровГосдеп СШАМИД РФ
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