Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить возможность освобождения находящихся под стражей в РФ американских граждан. При этом, как ожидается, тема конфликта на территории Украины обсуждаться не будет.

Ранее Блинкен прокомментировал участие РФ на форуме G20. Представитель США утверждал, что Россия на саммите G20 якобы оказалась в изоляции, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров досрочно покинул встречу.