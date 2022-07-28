Кремль оставил без комментариев сообщения об обмене Бута
28 июля 202202:25
В Кремле не стали комментировать сообщения о предложении американской стороны обменять российского бизнесмена Виктора Бута на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщает РИА Новости.
«Без комментариев», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что бизнесмена из России Виктора Бута США предложили обменять на американцев, задержанных в РФ, Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru