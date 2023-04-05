МИД РФ счёл «открытым шантажом» слова Макрона о «сообщниках» Москвы

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала как «открытый шантаж» одно из последних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона. Так она прокомментировала его слова о том, что любой, кто поддерживает Россию в конфликте с Украиной, должен считаться «сообщником» Москвы.

По словам Захаровой, никто не имеет права формулировать такой ультиматум. Она задалась вопросом, на каком основании кто-то смеет таким образом разговаривать с суверенными государствами.

«Козыри и антироссийский план!»: Что стоит за визитом Макрона в Китай

Свою позицию на данную тему Макрон озвучил в Пекине, куда прибыл с рабочим визитом. По оценке лидера Франции, страны, которые оказывают помощь России, в нынешних обстоятельствах «нарушают международное право».

Руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился, что визит Макрона в Китай приведет к какому-то прорыву.

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ФОТО: РИА Новости
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