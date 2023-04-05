МИД РФ счёл «открытым шантажом» слова Макрона о «сообщниках» Москвы

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала как «открытый шантаж» одно из последних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона. Так она прокомментировала его слова о том, что любой, кто поддерживает Россию в конфликте с Украиной, должен считаться «сообщником» Москвы.

По словам Захаровой, никто не имеет права формулировать такой ультиматум. Она задалась вопросом, на каком основании кто-то смеет таким образом разговаривать с суверенными государствами.