МИД РФ счёл отказ Киева от «Спутника V» стремлением угодить Западу

В МИД России прокомментировали отказ Киева от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко заявил, что стремление киевских властей угодить западным кураторам важнее жизни и здоровья граждан страны.

Он добавил, что по имеющейся информации, харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от COVID-19.

«Однако до настоящего момента никаких обращений официального Киева, свидетельствующих о его желании получить ее, нам не поступало. Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют "гибридным оружием против Украины"», - отметил Руденко.

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Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине немало тех, кто хотел бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а нежелание руководства страны использовать этот препарат – позиция абсолютного меньшинства, пишет RT.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить жителей страны от коронавируса «Спутником V», заявил, что «украинцы не кролики», чтобы на них экспериментировать, отмечает РЕН ТВ.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаУкраинаМИД РФ
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