МИД РФ счёл отказ Киева от «Спутника V» стремлением угодить Западу

В МИД России прокомментировали отказ Киева от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко заявил, что стремление киевских властей угодить западным кураторам важнее жизни и здоровья граждан страны.

Он добавил, что по имеющейся информации, харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от COVID-19.

«Однако до настоящего момента никаких обращений официального Киева, свидетельствующих о его желании получить ее, нам не поступало. Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют "гибридным оружием против Украины"», - отметил Руденко.