Москва назвала расширенный состав G7 бессмысленным без Китая
В МИД РФ считают, что без участия Китая расширенный формат G7 не имеет смысла. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Сообщение размещено на сайте МИДа.
В нем говорится, что без КНР «едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», пишет «Газета.ру».
При этом в ведомстве считают, что предложение президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7 - шаг «в верном направлении», сообщает РЕН ТВ.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что в намерении Трампа расширить G7 есть желание изолировать Китай. Сенатор убежден, что без участия китайской стороны решение вопросов международного взаимодействия должно настораживать.
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