Москва назвала расширенный состав G7 бессмысленным без Китая

В МИД РФ считают, что без участия Китая расширенный формат G7 не имеет смысла. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Сообщение размещено на сайте МИДа.

В нем говорится, что без КНР «едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», пишет «Газета.ру».

Пушков назвал участие Канады в G7 «атавизмом»

При этом в ведомстве считают, что предложение президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7 - шаг «в верном направлении», сообщает РЕН ТВ.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что в намерении Трампа расширить G7 есть желание изолировать Китай. Сенатор убежден, что без участия китайской стороны решение вопросов международного взаимодействия должно настораживать.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КитайСаммит G7МИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры