Москва назвала расширенный состав G7 бессмысленным без Китая

В МИД РФ считают, что без участия Китая расширенный формат G7 не имеет смысла. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Сообщение размещено на сайте МИДа.

В нем говорится, что без КНР «едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», пишет «Газета.ру».