МИД РФ: Россия выступает за перенос штаб-квартиры ООН из США

Россия поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральное государство, но сейчас было бы невозможно получить согласие всех стран-членов организации на такой шаг. Об этом рассказал директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в интервью РИА Новости.

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По его словам, согласие от стран-членов было бы невозможно получить, в частности, потому, что такое действие связано с большими финансовыми издержками. Ильичев отметил, что перенос штаб-квартиры ООН позволил бы снять лишнее напряжение «со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности».

Ранее бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты России, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США незаконно выслали российских дипломатов при ООН, но РФ все равно не сможет на это ответить, потому что у нее нет эквивалентного инструмента.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ООНРоссия
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