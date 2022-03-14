МИД РФ: Россия выступает за перенос штаб-квартиры ООН из США

По его словам, согласие от стран-членов было бы невозможно получить, в частности, потому, что такое действие связано с большими финансовыми издержками. Ильичев отметил, что перенос штаб-квартиры ООН позволил бы снять лишнее напряжение «со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности».

Ранее бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты России, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США незаконно выслали российских дипломатов при ООН, но РФ все равно не сможет на это ответить, потому что у нее нет эквивалентного инструмента.

