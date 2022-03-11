Эрдоган призвал провести реформирование ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что система ООН несправедлива. Об этом сообщает ТАСС.
Эрдоган отметил, что сейчас пришло время реформировать систему Организации Объединенных Наций.
Турецкий президент подчеркнул, что нельзя решать судьбу 193 стран пятью старнами.
«Когда мы говорим, что мир - больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны», - объяснил Эрдоган.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицательно высказался о действиях ООН. Он обвинил организацию в безответственности и высоких зарплатах чиновникам.
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