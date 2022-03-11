Эрдоган призвал провести реформирование ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что система ООН несправедлива. Об этом сообщает ТАСС.

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Эрдоган отметил, что сейчас пришло время реформировать систему Организации Объединенных Наций.

Турецкий президент подчеркнул, что нельзя решать судьбу 193 стран пятью старнами.

«Когда мы говорим, что мир - больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны», - объяснил Эрдоган.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицательно высказался о действиях ООН. Он обвинил организацию в безответственности и высоких зарплатах чиновникам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганООН
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