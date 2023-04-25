МИД РФ: растут риски военного столкновения с США

По его словам, в этом случае судьба ДСНВ может стать предрешенной. Как указал дипломат, в случае доведения ситуации США до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться не о спасении ДСНВ, а о судьбах всего мира.

Ермаков считает, что Вашингтону следует принять меры для деэскалации ситуации и не следовать «враждебной линии на подрыв безопасности России».

Ранее в Кремле заявили, что сокращение ядерного арсенала РФ и США надо обсуждать с учётом боеголовок НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».

