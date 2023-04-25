МИД РФ: растут риски военного столкновения с США
В настоящее время растут риски прямого военного столкновения России и США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.
По его словам, в этом случае судьба ДСНВ может стать предрешенной. Как указал дипломат, в случае доведения ситуации США до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться не о спасении ДСНВ, а о судьбах всего мира.
Ермаков считает, что Вашингтону следует принять меры для деэскалации ситуации и не следовать «враждебной линии на подрыв безопасности России».
Ранее в Кремле заявили, что сокращение ядерного арсенала РФ и США надо обсуждать с учётом боеголовок НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru