МИД РФ: работающего в Москве болгарского журналиста вышлют из России
Российские власти лишили аккредитации и высылают из страны шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении ведомства говорится, что решение было принято в ответ на «преследование властями Болгарии журналиста «Российской газеты» в Софии Александра Гацака».
«Вынуждены принять зеркальные меры в отношении Григорова... Ему предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть Россию», — указали в МИД РФ
Отмечается, что в случае одобрения Софией аккредитации Гацака, Москва готова обсудить возобновления работы Григорова.
Ранее МИД РФ выразил Молдавии решительный протест в связи с продолжающимся в стране политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru