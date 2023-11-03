МИД РФ: работающего в Москве болгарского журналиста вышлют из России

В заявлении ведомства говорится, что решение было принято в ответ на «преследование властями Болгарии журналиста «Российской газеты» в Софии Александра Гацака».

«Вынуждены принять зеркальные меры в отношении Григорова... Ему предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть Россию», — указали в МИД РФ

Отмечается, что в случае одобрения Софией аккредитации Гацака, Москва готова обсудить возобновления работы Григорова.

Ранее МИД РФ выразил Молдавии решительный протест в связи с продолжающимся в стране политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

