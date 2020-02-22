МИД РФ прокомментировал юрисдикцию суда в Гааге по керченскому инциденту

22 февраля 202015:19

В российском МИДе заявили, что Международный арбитражный трибунал в Гааге учел аргумент российской стороны по иску Украины 2016 года о защите своих прав в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Гаагский суд принял позицию РФ, которая считает, что Украина, начавшая судебное разбирательство, пытается таким образом доказать суверенитет Киева над Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

«Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент - за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом», - говорится в официальном сообщении.

Также отмечается, что решения трибунала, принятые 21 февраля, проанализируют и подготовят ответный меморандум по существу спора. Россия должна представить документ в арбитраж до 20 августа 2021 года.

«Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования», - заявили в МИД РФ.

В Гааге подтвердили право на рассмотрение Керченского инцидента

Напомним, спор с Москвой Киев инициировал в сентябре 2016 года. Украина считает, что Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву в Черном море. Киев требует в международном суде подтвердить его права в Азовском и Черном морях, в Керченском проливе.

Россия, в свою очередь, считает, что претензии Украины беспочвенны, и настаивает на отсутствии полномочий у арбитража для рассмотрения иска, напоминают «Известия».

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН предположил затяжное разбирательство между Россией и Украиной в арбитраже Гааги по керченскому инциденту. Он считает, что Киев создает Москве образ агрессора.

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Фото: РИА Новости
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