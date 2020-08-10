МИД РФ прокомментировал события в Белоруссии после выборов

В Белоруссии проходят акции протеста после объявления ЦИК предварительных результатов президентских выборов. Согласно информации комиссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

«Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации», - отметили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили уверенность, что выбор белорусского народа будет способствовать укреплению отношений между странами.

