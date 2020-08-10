МИД РФ прокомментировал события в Белоруссии после выборов

В МИД РФ заявили, что внимательно следили за развитием событий в Белоруссии после президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Тихановская отказалась от акций протеста

В Белоруссии проходят акции протеста после объявления ЦИК предварительных результатов президентских выборов. Согласно информации комиссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

«Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации», - отметили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили уверенность, что выбор белорусского народа будет способствовать укреплению отношений между странами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФ
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