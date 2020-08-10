Тихановская отказалась от акций протеста
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в акциях протеста, которые проходят по всей стране. Как сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина, такое решение было принято, чтобы не допустить провокаций в адрес Тихановской, передает Ura.ru.
По словам Красулиной, оппозиционерка согласилась с позицией своего штаба и не будет участвовать в новых акциях протеста.
В свою очередь гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв выразил мнение, что белорусская оппозиция не сумела привлечь людей на свою сторону, потому что их отпугнул пример Украины и произошедшего там Майдана. Он же, как передает "Свободная пресса", стал причиной жестоких действий режима Александра Лукашенко в отношении протестующих.
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