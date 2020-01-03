МИД РФ прокомментировал американцами иранского генерала Сулеймани

«Убийство Сулеймани в результaте aмерикaнского рaкетного удaрa по окрестностям Бaгдaдa рaссмaтривaем кaк aвaнтюрный шaг, который приведет к росту нaпряженности во всем регионе. Сулеймaни предaнно служил делу зaщиты нaционaльных интересов Ирaнa», — заявили в ведомстве, сообщают РИА Новости.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заверил, что опасности начала новой войны с участием США нет. По его словам Трампу это просто невыгодно накануне избирательной компании.

