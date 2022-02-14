МИД РФ призвало россиян следить за сообщениями из-за возможных провокаций на Украине

По его словам, причина подобных действий непонятна.

Дипломат отметил, что россиянам необходимо следить за сообщениями министерства в связи с ситуацией на Украине, так как не исключены различного рода провокации.

«Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине», - подчеркнул Горлач.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко во время общения с журналистами рассказал, что в ближайшее время будет создана комиссия по подготовке эвакуации жителей города в случае «вторжения» России на Украину, сообщает «Свободная пресса».

