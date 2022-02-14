МИД РФ призвало россиян следить за сообщениями из-за возможных провокаций на Украине
Директор Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач заявил, что западные страны, призывающие своих граждан покинуть Украину, искусственно нагнетают напряжённость, сообщает ТАСС.
По его словам, причина подобных действий непонятна.
Дипломат отметил, что россиянам необходимо следить за сообщениями министерства в связи с ситуацией на Украине, так как не исключены различного рода провокации.
«Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине», - подчеркнул Горлач.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко во время общения с журналистами рассказал, что в ближайшее время будет создана комиссия по подготовке эвакуации жителей города в случае «вторжения» России на Украину, сообщает «Свободная пресса».
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