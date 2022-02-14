МИД Греции рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

Министерство иностранных дел Греции объявило о сокращении штата греческого посольства в Киеве, сообщает РИА Новости.

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По итогам совещания, в котором приняли участие глава МИД Никос Дендиас, министр национальной обороны Никос Панайотопулос, министр образования и по делам религий Ники Керамеос, замминистра иностранных дел Андреас Кацаниас, сотрудники министерства, гражданам Греции «настоятельно не рекомендуются поездки по всей территории Украины».

«Гражданам Греции, находящимся на Украине, рекомендуется немедленно покинуть страну», - говорится в заявлении греческого МИД.

Ранее японский МИД объявил о сокращении численности посольства страны на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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