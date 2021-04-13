МИД РФ призвал США держаться подальше от России и Крыма

РФ предупреждает США, что им лучше держаться подальше от России и Крыма, приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, риски инцидентов очень высоки.

В США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель, сообщают СМИ со ссылкой на представителя Пентагона. Такое решение якобы может быть принято как знак поддержки Украины из-за обострения ситуации в Донбассе. Как сообщалось позднее, два военных корабля США - эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook - пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля, они покинут акваторию Черного моря в том же порядке 4-5 мая.

Ранее Вашингтон уведомил власти Турции о планах двух кораблей пройти через Босфор в Черное море.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что это вполне может произойти, особенно при поддержке Турции. Однако сам факт появления американцев в Черном море - не повод для войны.

