МИД РФ призвал Францию и Великобританию сократить ядерное вооружение

Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений не может продолжаться без участия Великобритании и Франции, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

Как утверждает Ермаков, Россия давно призывает Францию и Великобританию присоединиться к договору о контроле над вооружениями, а также уточнил, что США могут вести такой диалог с Китаем, а РФ поддержит это., пишут Известия.