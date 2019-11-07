МИД РФ призвал Францию и Великобританию сократить ядерное вооружение
Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений не может продолжаться без участия Великобритании и Франции, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.
Как утверждает Ермаков, Россия давно призывает Францию и Великобританию присоединиться к договору о контроле над вооружениями, а также уточнил, что США могут вести такой диалог с Китаем, а РФ поддержит это., пишут Известия.
Дипломат также уточнил, что «насильно затащить в диалог по стратегическим вооружениям не получится».
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН ранее заявил, что ядерное оружие является краеугольным камнем российской обороноспобности. «Ядерное оружие – наша гарантия от внезапного нападения и вообще от любого внезапного военного конфликта. Мы сами не собираемся никогда применять его первыми и надеемся, что против нас не будет никаких агрессивных действий. Более того, наш военный потенциал достаточен, но если брать суммарный военный потенциал НАТО, то, конечно, он выше. Поэтому для нас ядерное оружие – краеугольный камень всей нашей обороноспособности. Но ещё раз повторю, наша доктрина оборонительная, мы ни на кого не собираемся нападать, хотя готовы защитить собственные границы», - сказал Джабаров.
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