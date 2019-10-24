Под угрозой уничтожения. В Китае заинтересовались ядерной мощью России

«Американцы приступили к практической реализации концепции нанесения молниеносного глобального удара. По их оценке, наша ПВО может не выдержать такого наступления. Однако, они не учитывают, что с учетом российской военной доктрины, будут применены все необходимые средства. Поэтому России не о чем беспокоиться. Россия в военно-техническом плане самодостаточна и обеспечит безопасность своих границ. А действия НАТО можно расценить как агонию, в ходе которой, прежде всего, американцы, потеряют Европу и создадут трудности в отношениях с другими странами», - заявил Клинцевич.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН рассказал, какими именно способами моет противостоять Росси.

«Американцы сидят на пороховой бочке, в прямом смысле слова — это и вулкан Йеллоустоун, и разлом Сан-Андреас, и другое. Вся населённая территория США находится в пределах 500 километровой удалённости от берега моря, поэтому необходимо создание оружия особо большой мощности. Речь идёт о боеприпасах калибром в 100 и более мегатонн, которые будут способны инициировать активизацию вулканической активности вдоль разлома Сан-Андреас, либо вызвать мегацунами путём подрыва боеголовок в расчётных точках. Причём, мы для американцев в этом плане неуязвимы — у нас нет технически таких опасных точек. И создание такого оружия заставит американцев сесть за стол переговоров, и тогда мы будем им диктовать свою волю: уберите ракеты средней дальности, системы ПРО, а мы уберём свою супербомбу и крылатые ракеты. По-другому не получится», — заверил Сивков.

Вашингтон официально вышел из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. О намерении выйти из ДРСМД Соединенные Штаты заявили еще в конце октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия у России ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. В январе 2019 года Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, пояснив, что дальность её полета во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км.

