Сенатор подтвердил догадки китайцев о страшном ядерном оружии России

«Китайцы недалеки от истины в том, что ядерное оружие – наша гарантия от внезапного нападения и вообще от любого внезапного военного конфликта. Мы сами не собираемся никогда применять его первыми и надеемся, что против нас не будет никаких агрессивных действий. Более того, наш военный потенциал достаточен, но если брать суммарный военный потенциал НАТО, то, конечно, он выше. Поэтому для нас ядерное оружие – краеугольный камень всей нашей обороноспособности. Но ещё раз повторю, наша доктрина оборонительная, мы ни на кого не собираемся нападать, хотя готовы защитить собственные границы», - сказал Джабаров

Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг рассказал о планах принять новую военную стратегию. Такое решение было принято из-за «ядерной угрозы», которая появилась с российской стороны.

