Сенатор подтвердил догадки китайцев о страшном ядерном оружии России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН заявил, что только ядерные вооружения защищают Россию от стран НАТО.
Американские власти не рассматривают вариант с нападением на Россию из-за наличия стратегических ядерных сил. Об этом пишет китайское издание Sohu. По мнению автора статьи в Штатах всё ещё боятся России, несмотря на распад СССР и снижение трат на оборону.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН подтвердил эту точку зрения, назвав ядерное оружие краеугольным камнем российской обороноспобности (слушайте аудио).
«Китайцы недалеки от истины в том, что ядерное оружие – наша гарантия от внезапного нападения и вообще от любого внезапного военного конфликта. Мы сами не собираемся никогда применять его первыми и надеемся, что против нас не будет никаких агрессивных действий. Более того, наш военный потенциал достаточен, но если брать суммарный военный потенциал НАТО, то, конечно, он выше. Поэтому для нас ядерное оружие – краеугольный камень всей нашей обороноспособности. Но ещё раз повторю, наша доктрина оборонительная, мы ни на кого не собираемся нападать, хотя готовы защитить собственные границы», - сказал Джабаров
Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг рассказал о планах принять новую военную стратегию. Такое решение было принято из-за «ядерной угрозы», которая появилась с российской стороны.
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