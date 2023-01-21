МИД РФ пригрозил ответными мерами после блокировки счетов RT France
После блокировки счетов RT France Россия введет ответные меры в отношении французских СМИ на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
«Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов», - пообещали в дипведомстве.
Счет телеканала RT France в местном банке был заблокирован по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции, сообщила в четверг газета Le Monde. Уточняется, что решение в отношении российского СМИ было принято в соответствии с девятым пакетом санкций ЕС, который начал действовать с декабря 2022 года, отмечает RT.
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