Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу «БелРос»
Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC, владеющей видеохостингом YouTube, незамедлительно снять наложенные ограничения с канала российско-белорусского СМИ «БелРос».
В заявлении ведомства говорится о недопустимости каких-либо ограничений в отношении указанного YouTube-канала. Также регулятор потребовал «пояснить причины введения дискриминационных мер».
«Политика Google LLC является грубой попыткой ограничения свободы слова для российских СМИ и в корне нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», -подчёркивается в сообщении.
В Роскомнадзоре добавили, что YouTubeне только «демонстративно игнорирует требования российского законодательства», но и на системной основе «ограничивает доступ к контенту российских СМИ».
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube, пишут «Известия».
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