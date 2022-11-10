Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу «БелРос»

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC, владеющей видеохостингом YouTube, незамедлительно снять наложенные ограничения с канала российско-белорусского СМИ «БелРос».

Минцифры заявило, что не планирует блокировку Youtube в России

В заявлении ведомства говорится о недопустимости каких-либо ограничений в отношении указанного YouTube-канала. Также регулятор потребовал «пояснить причины введения дискриминационных мер».

«Политика Google LLC является грубой попыткой ограничения свободы слова для российских СМИ и в корне нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», -подчёркивается в сообщении.

В Роскомнадзоре добавили, что YouTubeне только «демонстративно игнорирует требования российского законодательства», но и на системной основе «ограничивает доступ к контенту российских СМИ».

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube, пишут «Известия».

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