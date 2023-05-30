МИД РФ предупредили о жёстком ответе за удар БПЛА по Москве

Министерство иностранных дел России выступило со специальным заявлением в связи с попыткой террористических атак по столичному региону с помощью беспилотных летательных аппаратов. На Смоленской площади «решительно осудили» эти действия, предпринятые Вооруженными силами Украины.

Как указано на сайте внешнеполитического ведомства, Россия оставляет за собой право принять самые жесткие ответные меры. По оценке МИД РФ, целью атаки было стремление украинской стороны посеять панику. При этом такие мероприятия не имеют никакого смысла с военной точки зрения, подчеркнули в министерстве.

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Там также назвали «лицемерием» утверждения Запада о том, что украинские власти не будут применять поставляемое вооружение по территории Российской Федерации.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ Владимир Путин прокомментировал утреннюю атаку БПЛА на Москву и область. По его словам, системы ПВО отработали «удовлетворительно», в Кремле осознают, что есть над чем работать и знают, «что с этим делать».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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