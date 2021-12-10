МИД РФ: действия корабля ВМС Украины в Азовском море являются провокацией
Заход украинского корабля в территориальные воды России – это преднамеренная провокация. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Дипломат назвала ситуацию не единичной и не индивидуальной.
«Это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», - сказала она, комментируя произошедший инцидент.
Корабль под названием «Донбасс» ВМС Украины в четверг взял курс в сторону Керченского пролива сообщили в ФСБ РФ. Как отмечалось, требования со стороны российских пограничников изменить маршрут следования судно проигнорировало. Затем через некоторое время корабль всё же повернул обратно. Действия украинских моряков в России расценили как угрожающие безопасности мореплавания.
Попытка военного корабля ВМФ Украины войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Как отметили в ФСБ, судно повернуло обратно в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
Ранее бывший главком Черноморского флота России, адмирал Игорь Касатонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если Украина совершит попытку перекрытия Керченского пролива, такие действия будут сразу пресечены, по его словам, Россия должна наблюдать и следить за такими инцидентами.
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