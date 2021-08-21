МИД РФ предупредил о подготовке жесткого ответа на санкции США из-за Навального и «Северного потока-2»

«Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России. Делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями», - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Захарова высказала надежу на то, что в Вашингтоне «возобладают рациональные соображения и осознание контрпродуктивности бесконечного нагнетания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях, лишающей их какой-либо позитивной перспективы».

Напомним, 20 августа власти США ввели санкции против девяти граждан РФ, в том числе четырёх сотрудников ФСБ РФ, сообщает пресс-служба Госдепартамента США. Также приняты ограничения в отношении компаний «Нобилити» и «Константа», а также судов снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет».

