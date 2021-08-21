МИД РФ предупредил о подготовке жесткого ответа на санкции США из-за Навального и «Северного потока-2»
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона, введенные в связи с делом оппозиционера Алексея Навального и газопровода «Северный поток — 2». Комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А.Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте «Северный поток-2». Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным», - подчеркнула дипломат.
Захарова объяснила введение американских санкций «отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе».
«Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России. Делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями», - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Захарова высказала надежу на то, что в Вашингтоне «возобладают рациональные соображения и осознание контрпродуктивности бесконечного нагнетания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях, лишающей их какой-либо позитивной перспективы».
Напомним, 20 августа власти США ввели санкции против девяти граждан РФ, в том числе четырёх сотрудников ФСБ РФ, сообщает пресс-служба Госдепартамента США. Также приняты ограничения в отношении компаний «Нобилити» и «Константа», а также судов снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет».
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